Калашников призвал адекватно ответить США на захват генконсульства в Сиэтле

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о необходимости адекватно ответить на действия США в Сиэтле, которые нарушают дипломатическую неприкосновенность.

25 апреля также сообщалось, что представители США взломали замок и проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле.