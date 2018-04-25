Ещё
Калашников призвал адекватно ответить США на захват генконсульства в Сиэтле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калашников призвал адекватно ответить США на захват генконсульства в Сиэтле 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о необходимости адекватно ответить на действия США в Сиэтле, которые нарушают дипломатическую неприкосновенность.
Ранее в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что американские власти приступили к захвату комплекса зданий генконсульства России в Сиэтле.
25 апреля также сообщалось, что представители США взломали замок и проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле.
«В данной ситуации только адекватный ответ может быть и все. Значит не понимают они по-человечески, ну значит надо точно такие же предпринимать меры по отношению либо к Спасо-Хаус, либо к одному из консульств. Раз они не считают его подпадающим под конвенцию дипломатической неприкосновенности, значит и нам не надо соблюдать эти международные правила», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.
Парламентская газета: последние новости
Пушков ответил на угрозы генсека Совета Европы В МИД ответили на ультиматум Хантсмана СМИ узнали о плане Путина по улучшению жизни россиян
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ45
Украина взялась за российские корабли290
В провале Су-57 обвинили F-35693
Макрон назвал условие ухода из Сирии90
Рубль упал без видимых причин93
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение