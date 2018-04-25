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РФ может применить принцип взаимности к США
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Климов: Россия вправе применить принцип взаимности после ситуации в Сиэтле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия вправе поступить по принципу взаимности с США после проникновения в консульство РФ в Сиэтле, вызвать американского посла для объяснений, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание.
"Это принцип дипломатии, Россия вправе поступить по принципу взаимности с США после проникновения в консульство России в Сиэтле. Однако все должно быть в рамках правового поля. Кроме того, МИД может вызвать американского посла для объяснений", — сказал сенатор.
Он также полагает, что "вряд ли американский президент Дональд Трамп лично отдал приказ о проникновении в наше консульство".
По мнению Климова, "в США кто-то пытается столкнуть Россию с администрацией Трампа, устраивая подобные провокации, ожидая, что у нас не выдержат нервы и мы хлопнем дверью".
Глава комиссии Совфеда считает, что необходимо тщательно разобраться с тем, что происходит в США, учитывая ту неразбериху, которая творится в последнее время в американском руководстве.
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