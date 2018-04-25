РФ может применить принцип взаимности к США

Климов: Россия вправе применить принцип взаимности после ситуации в Сиэтле

Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание.

"Это принцип дипломатии, Россия вправе поступить по принципу взаимности с США после проникновения в консульство России в Сиэтле. Однако все должно быть в рамках правового поля. Кроме того, МИД может вызвать американского посла для объяснений", — сказал сенатор.

Он также полагает, что "вряд ли американский президент Дональд Трамп лично отдал приказ о проникновении в наше консульство".

По мнению Климова, "в США кто-то пытается столкнуть Россию с администрацией Трампа, устраивая подобные провокации, ожидая, что у нас не выдержат нервы и мы хлопнем дверью".

Глава комиссии Совфеда считает, что необходимо тщательно разобраться с тем, что происходит в США, учитывая ту неразбериху, которая творится в последнее время в американском руководстве.