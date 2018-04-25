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В ГД призвали ответить на действия США в Сиэтле
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России надо адекватно ответить на действия США в Сиэтле, считает депутат ГД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
России нужно адекватно ответить на действия США в Сиэтле, которые нарушают дипломатическую неприкосновенность, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на территорию.
"В данной ситуации только адекватный ответ может быть и все. Значит не понимают они по-человечески, ну значит надо точно такие же предпринимать меры по отношению либо к Спасо-Хаус, либо к одному из консульств. Раз они не считают его подпадающим под конвенцию дипломатической неприкосновенности, значит и нам не надо соблюдать эти международные правила", — сказал РИА Новости Калашников.
"Я давно говорил, когда в прошлый раз они нахально сняли флаг наш, что если мы не ответим, они будут наглеть дальше. Вот они это и продолжают делать", — добавил парламентарий.
США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до конца 24 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.
Объявляя о своем решении, США не обвинили сотрудников генконсульства в шпионаже, и их не выслали из страны. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
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