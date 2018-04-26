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Столтенберг: альянс ведет подготовку новой встречи Совета Россия — НАТО
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Столтенберг: альянс ведет подготовку новой встречи Совета Россия — НАТО 

ТАСС 42 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. НАТО ведет подготовку новой встречи Совета Россия — НАТО, и альянс нацелен на диалог, именно потому что сейчас напряженность в отношениях очень велика. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг в преддверии встречи глав МИД НАТО 27 апреля.
"Мы готовим заседание Совета Россия — НАТО и мы остаемся нацелены на диалог с Россией, и тот факт, то напряженность сегодня высока — это не аргумент против диалога, а аргумент в пользу продолжения диалога", — сказал он.
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