Столтенберг: альянс ведет подготовку новой встречи Совета Россия — НАТО

БРЮССЕЛЬ , 26 апреля. / ТАСС /. НАТО ведет подготовку новой встречи Совета Россия — НАТО, и альянс нацелен на диалог, именно потому что сейчас напряженность в отношениях очень велика. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг в преддверии встречи глав МИД НАТО 27 апреля.

"Мы готовим заседание Совета Россия — НАТО и мы остаемся нацелены на диалог с Россией, и тот факт, то напряженность сегодня высока — это не аргумент против диалога, а аргумент в пользу продолжения диалога", — сказал он.