Лондон обвиняет Москву, отказываясь от диалога, заявило посольство России

Ранее, 13 апреля, Россия направила в адрес Великобритании запрос в связи с инцидентом в Солсбери в соответствии с пунктом вторым статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия.

"По информации нашего постоянного представительства в ОЗХО, формальный ответ от британской стороны был недавно получен. К сожалению, Великобритания не дала вразумительных ответов на наши законные, резонные и содержательные вопросы. Вместо этого она продолжила выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения, отказываясь при этом от ведения конструктивного диалога. Подобный подход контрпродуктивен", — заявил пресс-секретарь.