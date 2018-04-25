Медведев провел встречу с Кудриным

Медведев в понедельник провел встречу с Кудриным, сообщил источник

"В понедельник была встреча", — сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Медведев 17 апреля встретится с Кудриным для обсуждения реформы госуправления. Но накануне этой даты источник, близкий к ЦСР, говоря РИА Новости о возможной предстоящей встрече Кудрина с Медведевым, отметил, что она "перенесена на следующую неделю".