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Медведев провел встречу с Кудриным
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Медведев в понедельник провел встречу с Кудриным, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник провел встречу с главой совета ЦСР Алексеем Кудриным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В понедельник была встреча", — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Медведев 17 апреля встретится с Кудриным для обсуждения реформы госуправления. Но накануне этой даты источник, близкий к ЦСР, говоря РИА Новости о возможной предстоящей встрече Кудрина с Медведевым, отметил, что она "перенесена на следующую неделю".
Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2000 по 2011 год. С 2016 года возглавляет совет Центра стратегических разработок (ЦСР), который по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил программу экономического развития страны на период с 2018 по 2024 годы.
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Комментарии5  Ещё 3 источника 
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