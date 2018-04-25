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Захарова назвала взлом двери в генконсульство РФ рейдерским захватом
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Захарова назвала взлом двери в генконсульство РФ рейдерским захватом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала проникновение американских чиновников в здание генконсульства в Сиэтле.
"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват" — написала Захарова на своей странице в Facebook.
К ее публикации приложена видеосъемка того, как американцы в присутствии полицейского взламывают запертую калитку на территорию генконсульства РФ. Ранее о факте взлома рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в США Николай Пукалов, находящийся в настоящий момент в Сиэтле.
"Американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства, охраняющего право частной собственности, проникнуть на нашу территорию, о чем свидетельствует попытка взлома замка входной двери в здание консульства", — сообщил дипломат.
Архив и наиболее ценные вещи, по его словам, были вывезены дипломатами накануне. Пукалов отметил, что резиденция заперта на ключ, на флагштоке остался российский флаг.
Ранее американские спецслужбы проникли в запертое здание генконсульства РФ в Сан-Франциско, освобожденное согласно требованию Госдепа, в начале сентября 2017 года.
Консульство России в Сиэтле было закрыто американской стороной как ответ на сокращение численности американских дипломатов в РФ. Кроме того, американские власти мотивировали это близостью расположения консульства к базе подводных лодок ВМС США, а также к заводу Boeing.
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