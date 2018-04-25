Захарова назвала взлом двери в генконсульство РФ рейдерским захватом

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

К ее публикации приложена видеосъемка того, как американцы в присутствии полицейского взламывают запертую калитку на территорию генконсульства РФ . Ранее о факте взлома рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в США Николай Пукалов, находящийся в настоящий момент в Сиэтле.

"Американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства, охраняющего право частной собственности, проникнуть на нашу территорию, о чем свидетельствует попытка взлома замка входной двери в здание консульства", — сообщил дипломат.

Архив и наиболее ценные вещи, по его словам, были вывезены дипломатами накануне. Пукалов отметил, что резиденция заперта на ключ, на флагштоке остался российский флаг.

Ранее американские спецслужбы проникли в запертое здание генконсульства РФ в Сан-Франциско , освобожденное согласно требованию Госдепа , в начале сентября 2017 года.

Консульство России в Сиэтле было закрыто американской стороной как ответ на сокращение численности американских дипломатов в РФ. Кроме того, американские власти мотивировали это близостью расположения консульства к базе подводных лодок ВМС США, а также к заводу Boeing.