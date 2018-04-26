Возмутительно, безобразно, беспрецедентно: Захарова о захвате США генконсульства в Сиэтле

"Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было", — заявила представитель МИД.

По ее словам, россиян туда не пускают «даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем». Российские власти настаивают на возвращении всех шести объектов собственности, захваченных в США.

Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле и освободить здание резиденции. Одновременно с этим были высланы 60 российских дипломатов, которых американские власти подозревают в шпионаже. Это было сделано после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.