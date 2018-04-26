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Возмутительно, безобразно, беспрецедентно: Захарова о захвате США генконсульства в Сиэтле
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Возмутительно, безобразно, беспрецедентно: Захарова о захвате США генконсульства в Сиэтле 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возмутительной ситуацию с резиденцией генконсула России в Сиэтле. Об этом она заявила на брифинге, прямую трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». Она подчеркнула, что США допустили грубейшее нарушение основополагающих международно-правовых норм.
"Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было", — заявила представитель МИД.
По ее словам, россиян туда не пускают «даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем». Российские власти настаивают на возвращении всех шести объектов собственности, захваченных в США.
Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле и освободить здание резиденции. Одновременно с этим были высланы 60 российских дипломатов, которых американские власти подозревают в шпионаже. Это было сделано после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.
Диппредставительство наши дипломаты покинули гордо — с российскими флагами и под песню «Прощание славянки». Вскоре представители властей США прибыли к закрытой резиденции, открыли ворота и вошли в здание. Госдеп объяснил незаконное проникновение желанием убедиться, что все помещения здания освобождены.
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