Американские власти проникли на территорию резиденции российского генконсула

Власти США вошли на территорию резиденции генерального консула России в Сиэтле. Сейчас они пытаются проникнуть в здание. Об этом пишет РИА «Новости»

В настоящий момент представители российской дипмиссии наблюдают за действиями американцев. Пока об ответном решении ничего не известно, но оно будет вынесено позже, уточнили в посольстве.

Америка потребовала закрыть генконсульство в Сиэтле еще 2 апреля. Здание резиденции должно быть освобождено до 24 апреля. Решение об этом было вынесено в момент выдворения 60 российских послов по подозрению в шпионаже и в качестве моральной поддержки Великобритании в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как и было обговорено, 2 апреля консульство прекратило свою работу. С этого момента в резиденции дипломаты собирали вещи и документы, а также вели работу по подготовке здания к консервации.

4 марта с помощью отравляющего вещества «Новичок» отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери. В покушении обвинили Россию, но Москва свою причастность отрицает.

Ранее британский политический эксперт Джордж Гэллоуэй заявил, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон должен покинуть свой пост

из-за бездоказательных обвинений в адрес России.