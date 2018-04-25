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Американские власти проникли на территорию резиденции российского генконсула
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Американские власти проникли на территорию резиденции российского генконсула 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти США вошли на территорию резиденции генерального консула России в Сиэтле. Сейчас они пытаются проникнуть в здание. Об этом пишет РИА «Новости».
В настоящий момент представители российской дипмиссии наблюдают за действиями американцев. Пока об ответном решении ничего не известно, но оно будет вынесено позже, уточнили в посольстве.
Америка потребовала закрыть генконсульство в Сиэтле еще 2 апреля. Здание резиденции должно быть освобождено до 24 апреля. Решение об этом было вынесено в момент выдворения 60 российских послов по подозрению в шпионаже и в качестве моральной поддержки Великобритании в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Как и было обговорено, 2 апреля консульство прекратило свою работу. С этого момента в резиденции дипломаты собирали вещи и документы, а также вели работу по подготовке здания к консервации.
4 марта с помощью отравляющего вещества «Новичок» отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери. В покушении обвинили Россию, но Москва свою причастность отрицает.
Ранее британский политический эксперт Джордж Гэллоуэй заявил, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон должен покинуть свой пост
из-за  бездоказательных обвинений в адрес России.
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