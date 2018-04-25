Пентагон признал пользу «гибких исключений» из санкций

В Пентагоне признали пользу «гибких исключений» из санкций против России

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что в интересах США иметь "гибкие исключения" из антироссийских санкций, под которые могут попасть американские союзники. "Я рассчитываю на сотрудничество с конгрессом в рассмотрении последствий этого закона для национальной безопасности. Для нас важно иметь гибкие полномочия для исключений (из санкций против РФ — ред.), так как в противном случае мы не сможем действовать в наших собственных интересах и возложим чрезмерное бремя на наших союзников или партнеров", — говорится в письменных показаниях министра перед конгрессом. В 2017 году в США был принят закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана КНДР , а также лиц и компаний их третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США изначально говорили, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.