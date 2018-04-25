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РФ призвала ООН контролировать передачу гумпомощи в Сирию
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РФ призвала ООН контролировать передачу гумпомощи в Сирию 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. РФ призывает ООН и другие международные организации обеспечить контроль над механизмом передачи гуманитарной помощи в Сирию. Имели место случаи, когда гумпомощь попадала в руки террористов, заявил в среду в эфире телеканала «Россия 24» постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Мы призываем и ООН, и другие организации — и Всемирную продовольственную программу, и ЮНИСЕФ, и другие организации системы ООН — обеспечить надлежащий контроль и не допустить
попадания этой помощи либо напрямую террористам, либо попадания на местный рынок, где она перепродается втридорога, а деньги, которые на этом зарабатывают, идут опять-таки на закупки оружия для террористов и на вербовку новых боевиков", — сказал Чижов. «Такие случаи действительно имели место
это известные факты», — отметил дипломат.
Постпред РФ при ЕС принимает участие в международной донорской конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН в Брюсселе, которая открылась 24 апреля. Представители более 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в регионе и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране.
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