РФ призвала ООН контролировать передачу гумпомощи в Сирию

"Мы призываем и ООН, и другие организации — и Всемирную продовольственную программу, и ЮНИСЕФ , и другие организации системы ООН — обеспечить надлежащий контроль и не допустить

попадания этой помощи либо напрямую террористам, либо попадания на местный рынок, где она перепродается втридорога, а деньги, которые на этом зарабатывают, идут опять-таки на закупки оружия для террористов и на вербовку новых боевиков", — сказал Чижов. «Такие случаи действительно имели место

это известные факты», — отметил дипломат.