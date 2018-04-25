«Чтобы избы не горели»: Путин — будущим губернаторам

Путин пожелал выпускникам успеха, отметив, что у них «все впереди».

Одна из студенток заявила, что выпускницы курса могут коня на скоку остановить, на что президент ответил, что ему бы хотелось, «чтобы там и тогда, где и когда вы будете работать, никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу либо лошадей на скаку, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному».

Владимир Путин также отметил, что семь выпускников первого набора курса уже назначены исполняющими обязанности губернаторов в российских регионах и пожелал, чтобы все отучившиеся на курсе студенты нашли себя в профессии.