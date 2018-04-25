В ООН назвали сумму, необходимую для помощи жителям Восточной Гуты

"На данный момент для оказания помощи населению в Восточной Гуте и окрестностях не хватает 95 миллионов долларов", — сказала Мюллер на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

В среду в Брюсселе проходит международная донорская конференция по Сирии . Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок ожидает, что удастся собрать до 4,4 миллиарда долларов.

"Восточная Гута больше не находится под осадой, так как перешла под контроль правительства Сирии, однако ООН до сих пор не был предоставлен доступ в Думу , где, по оценкам, около 70 тысяч человек крайне нуждаются в гуманитарной помощи после нескольких лет осады и месяцев под интенсивными обстрелам и авиаударами", — сказала Мюллер.

Последний раз гуманитарный конвой ООН был допущен в город Дума 15 марта.

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