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В Белом доме пожаловались на войну против «женщин Трампа»
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В Белом доме пожаловались на войну против «женщин Трампа» 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Прайм
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о войне, ведущейся против женщин, близких к американскому президенту Дональду Трампу.
«Демократы любят говорить про войну против женщин. Единственная война с женщинами, которую я вижу, — это та, которая ведется против каждой девушки и каждой женщины, близкой к президенту», — заявила она в интервью Fox News, сообщает RT.
Несмотря на протесты американских женских организаций против Трампа, американский президент заявлял, что поддерживает женщин. Он также извинялся за свои давние высказывания о том, что женщины позволяют ему хватать себя руками, потому что он — «звезда».
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