В Белом доме пожаловались на войну против «женщин Трампа»

«Демократы любят говорить про войну против женщин. Единственная война с женщинами, которую я вижу, — это та, которая ведется против каждой девушки и каждой женщины, близкой к президенту», — заявила она в интервью Fox News , сообщает RT.

Несмотря на протесты американских женских организаций против Трампа, американский президент заявлял, что поддерживает женщин. Он также извинялся за свои давние высказывания о том, что женщины позволяют ему хватать себя руками, потому что он — «звезда».