Представитель Белого дома рассказала о «войне» с окружающими Трампа женщинами

«Демократы любят говорить про войну против женщин. Единственная война с женщинами, которую я вижу — это та, которая ведётся против каждой девушки и каждой женщины, близкой к президенту», — сказала она.