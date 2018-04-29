Представитель Белого дома рассказала о «войне» с окружающими Трампа женщинами 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в настоящий момент идёт настоящая война против женщин, близких к президенту США Дональду Трампу.
Об этом она заявила Fox News.
«Демократы любят говорить про войну против женщин. Единственная война с женщинами, которую я вижу — это та, которая ведётся против каждой девушки и каждой женщины, близкой к президенту», — сказала она.
Ранее американский суд перенёс рассмотрение иска экс-порноактрисы Стефани Клиффорд против президента США Дональда Трампа на 27 июля.