Нужна ли России война с США

Для начала хочу отметить, что на данном этапе я не считаю выгодным ухудшение отношений между президентами США России . Но до какой степени один или второй президент может позволить себе играть в такие рискованные игры, прежде чем потеряет народную поддержку и нанесет ущерб национальным интересам своих страны?

Начнем с основ роли избирательной политики в международной политике: в странах, где население может отвергать свое правительство (то есть посредством выборов или политической нестабильности, которая может привести к потенциально насильственному свержению руководства страны), лидер достаточно часто может выигрывать от ухудшения двусторонних отношений — но, если лидер хочет остаться у власти, он должен согласовать свои международные действия с требованиями своего населения.

Что касается Владимира Путина , то сегодня население России страдает от слабой экономики, которая мало что может предложить помимо нефти. Путин выигрывает от обретения иностранных врагов, поскольку таким образом он отводит внимание от внутренних проблем в его стране, в том числе касающихся его и его приспешников, раскрадывающих богатства России. Но почему Путин решил бросить вызов именно США?

Во-первых, антиамериканизм десятилетиями являлся основоположником советской пропаганды, поэтому население России уже обусловлено восприимчивостью к антиамериканским сообщениям. Во-вторых, в 2000-2003 годах Путин заметил, что его удивительно теплые отношения с президентом США Джорджем У. Бушем-младшим не помогли ему обеспечить внутреннюю поддержку в России. Фактически, опросы общественного мнения в России с того времени показали, что население оставалось антагонистическим в своем восприятии США и не рассматривало улучшенные отношения как позитивный шаг для России. Одним словом, Путин как политик в России мало что может получить от улучшения американо-российских отношений: это не в его личных интересах.

Президент США Дональд Трамп сталкивается с аналогичной ситуацией: в течение последних двух лет американские СМИ постоянно публиковали информацию о вмешательстве России в президентские выборы в США, о компромате России в отношении Трампа, препятствующей ему в принятии мер относительно России, а также продолжающееся расследование Федерального бюро расследований (ФБР) о его связях с Россией членов его избирательного штаба. Более того, Россия является популярным злодеем в американской прессе из-за своих действий на Украине Сирии . Для Трампа делать что-либо, воспринимаемое как пророссийское, было бы очень невыгодно, поскольку его политические противники начнут атаковать его за «помощь плохим парням». Таким образом, самое лучшее, что может сделать Трамп, это показать свою жесткую позицию по отношению к России.

Однако, существуют границы «жесткости» позиции лидера в отношении других странах. Ганс Моргентау, отец современной реалистической политики, утверждает, что «национальные интересы» определяются посредством призмы и реализации стремления к власти нации. Часть знания о стремлении к власти заключается в том, чтобы искренне рассказать, на что страна способна или не способна.

Для Путина быстрая и победоносная война в чужой стране, как, например, оккупация Крыма , положительно воспринимается населением. Однако глубокий долгосрочный конфликт, такой как Афганистан для Советского Союза, представляет собой массовый политический риск. Аналогичным образом, я утверждаю, что Путин воспринимает вторжение в Донбасс как ошибку: слишком много затрат и времени, при этом слишком мало положительных результатов. На данном этапе Донбасс стал для него обязательством. Если бы Россия не могла завоевать восточную Украину, насколько реалистично, что они могли бы завоевать восточное побережье Соединенных Штатов? Для размышлений: военный бюджет Украины составляет 6,3 миллиарда долларов, России — 84,9 миллиарда долларов, США — 618,7 миллиарда долларов. Экономика России по уровню ВВП меньше, чем ВВП США в штатах Массачусетс и Иллинойс вместе взятые.

Для Трампа война была бы противоположностью его предвыборной кампании «В первую очередь Америка»: почему США были бы заинтересованы в начале войны с Россией? Это не помогло бы стабилизировать нашу страну, и Россия не сделала бы ничего, чтобы спровоцировать войну против США, и это не главный международный враг Америки, ни с точки зрения общественного мнения, ни международной политики. Трамп поставил бы себя в ужасную ситуацию, начав настоящий вооруженный конфликт с Россией.

Таким образом, будет ли война между Россией и США? Нет, войны не будет, однако отношения между двумя странами останутся замороженными на следующий год, но в конечном итоге, начнут утепляться, поскольку американское население начинает забывать все новости о России. На данный момент мы можем быть благодарны за то, что ядерные державы не стремятся уничтожить друг друга.