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Британия выделит $620 млн на помощь для сирийских беженцев
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Британия выделит $620 млн на помощь для сирийских беженцев 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Британские власти выделят $620 млн на помощь для сирийских беженцев, об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.
«Соединённое Королевство выделит $620 миллионов на помощь беженцам в Сирии. Мы также материально помогаем Турции, которая принимает 3,6 миллиона беженцев. Мы делаем много для тех, кто оказывает первую помощь, специалистам в области здравоохранения, людям, которые работают на месте и пытаются справиться с этим кризисом», — цитирует Пирс РИА Новости.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране.
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