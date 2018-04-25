Ещё
Чижов: Запад перестал интересоваться ситуацией в Алеппо и Восточной Гуте после их освобождения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чижов: Запад перестал интересоваться ситуацией в Алеппо и Восточной Гуте после их освобождения 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Западные страны перестали интересоваться жителями Алеппо и Восточной Гуты в Сирии после того, как они были освобождены от террористов. Об этом сказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов во время выступления на международной донорской конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН.
Он отметил, что пока сирийские силы освобождали Алеппо и Восточную Гуту, то международное сообщество «буквально рыдало, что там якобы происходит гуманитарная катастрофа».
«Но как только ситуация разрешалась, никому более не было дела до будущего сирийцев, которые там жили и продолжают жить», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населённые пункты Восточной Гуты с Дамаском.
RT на русском: последние новости
МИД призвал россиян избегать центра Еревана из-за новых демонстраций МИД: в Москве надеются, что ситуация в Армении будет развиваться в правовом поле В МИД России назвали провокационными попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции292
Афганцы перекрыли центр Киева177
МИД обратился к россиянам33
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью160
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ65
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение