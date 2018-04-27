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Меркель обсудит с Трампом в Вашингтоне пошлины и санкции против РФ
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Меркель обсудит с Трампом в Вашингтоне пошлины и санкции против РФ 

Прайм 9 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
БЕРЛИН, 27 апр /ПРАЙМ/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Среди приоритетных тем встречи — вопросы международной торговли, урегулирование конфликтов в Сирии, на Корейском полуострове и в Донбассе, а также ситуация вокруг соглашения по иранской ядерной программе и новые антироссийские санкции, заявил в четверг журналистам источник в ведомстве канцлера ФРГ.
В пресс-службе германского кабмина, анонсируя визит Меркель в Вашингтон 18 апреля, затруднились ответить на вопрос, сколько дней продлится поездка и какая именно программа ожидает канцлера в США. Затем выяснилось, что визит продлится всего день. По протоколу, представленному ведомством канцлера, личная беседа двух лидеров займет около получаса, еще полтора часа — рабочий обед с участием делегаций, завершаются переговоры короткой пресс-конференцией.
Ранее Вашингтон с государственным трехдневным визитом, приуроченным к 250-летию отношений между странами, посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Стороны провели переговоры в Белом доме, затем Макрон выступил в конгрессе США, а также провел встречу со студентами.
В честь высокого французского гостя в Белом доме был организован правительственный ужин — первый с момента инаугурации Трампа. В кабмине ФРГ призвали не сравнивать запланированный давно государственный визит Макрона и рабочий визит Меркель.
ЭКОНОМИКА И ПОШЛИНЫ
Власти США ввели импортные пошлины на продукцию из стали (25%) и алюминия (10%). Для Евросоюза, как и для ряда других стран, Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. Меркель неоднократно заявляла о том, что данные ограничения невыгодны всем участникам рынка, призывала не раскручивать спираль торговых ограничений и вернуться в правовое поле ВТО.
В Берлине не отказываются обсуждать вопросы пошлин, однако полагают, что новые ограничения должны быть заморожены для ЕС в долгосрочной перспективе. Несмотря на большую вероятность распространения действия пошлин с 1 мая, власти Германии готовы обсуждать этот вопрос комплексно, применительно ко всем отраслям промышленности, заявил журналистам в четверг источник в ведомстве канцлера ФРГ. Особый интерес у Берлина вызывает вопрос о налогообложении немецких автомобилей, которые экспортируются в США.
В ведомстве пояснили, что внешнеторговый дефицит, на который ссылается президент Трамп в качестве аргумента для ввода новых пошлин, сокращается, а также зависит от многих факторов, на которые германские власти не имеют прямого влияния — курс валют, цена на нефть и демографическое развитие. Немецкие фирмы инвестировали в США в 2015 году 210 миллиардов евро, в то время как американские компании в Германии — только 112 миллиардов. Кроме того, немецкий бизнес обеспечивал в 2015 году в США 837 тысяч рабочих мест, отметил источник.
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, а ее единственным акционером — "Газпром". Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода, в апреле полный комплект разрешений был получен от Финляндии. Компания тогда же отмечала, что процедуры получения разрешений в РФ, Швеции и Дании, которые ожидаются в первом полугодии текущего года, идут по графику.
В Берлине не исключили, что тема проекта «Северный поток»-2 будет поднята на встрече Меркель и Трампа, так как «эта тема периодически обсуждается, в том числе со стороны американского президента», отметил источник в ведомстве канцлера. Позиция Германии в данном вопросе заключается в том, что «Северный поток-2» не усиливает энергетическую зависимость ФРГ и Европы от России, так как «голубое топливо» поставляют многие страны, а доля российского газа в Германии составляет всего «37%, а не 60, и это факт», подчеркнул источник.
"Политической задачей" при реализации «Северного потока-2» он назвал сохранение украинского транзита газа из РФ. Ранее об этом заявила Меркель в ходе встречи в Берлине с президентом Украины Петром Порошенко. В ведомстве канцлера подчеркнули, что условием подписания нового договора между «Газпромом» и "Нафтогазом" станет инвестирование в газотранспортную систему Украины, которая нуждается в модернизации. Германия намерена плотно сотрудничать в поиске инвесторов для украинской ГТС с Евросоюзом.
АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ
В 2017 году в США был принят закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний их третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США изначально говорили, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.
В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Немецкий бизнес в России надеется, что канцлер ФРГ во время встречи с президентом США добьется исключений и послаблений для немецких компаний, на которые могут распространяться санкции США, говорится в заявлении Российско-германской внешнеторговой палаты, опубликованном в четверг.
По словам источника в ведомстве канцлера, новые антироссийские санкции «проблематичны», так как «потенциально могут создать большие проблемы» для немецкой экономики, и Меркель намерена донести эту позицию до американского лидера. Вместе с тем в Берлине приветствовали бы возможность получить исключения в контексте данного санкционного пакета, добавил источник, не уточнив, кого конкретно и каким образом должны коснуться эти исключения.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая, как ожидается, объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
В Берлине призывают Вашингтон не отказываться от иранской сделки. Вместе с тем Меркель неоднократно заявляла о том, что роль Тегерана в регионе, а также программа развития баллистических ракет вызывает большое беспокойство. Предложение президента Франции Макрона о разработке нового соглашения с Ираном пока не получило прямой оценки Берлина.
СИРИЯ, УКРАИНА И КНДР
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
В Берлине назвали военных удар западных союзников «необходимым и соразмерным», одновременно выступив за прогресс в политическом урегулировании конфликта и подчеркнув роль России в данном процессе.
Германия также выступает за форсирование политического процесса в украинском урегулировании, которое должно идти в рамках минских договоренностей. Первоочередными задачами для урегулирования в Донбассе в Берлине называют установление долгосрочного перемирия, отведение тяжелой техники от линии разграничения, обмен пленными. В Германии поддерживают идею введения на восток Украины миротворцев ООН, подчеркивая, что данное решение должно быть принято согласовано всеми участниками переговоров.
Что касается позиции по корейскому урегулированию, то в случае обсуждения этой темы Меркель, по всей видимости, заявит Трампу о необходимости дипломатического решения вопроса о ядерной программе КНДР. В Пхеньяне 21 апреля заявили о новом стратегическом курсе, направленном на отказ от проведения дальнейших испытаний. В МИД Германии приветствовали этот шаг, призвав Северную Корею «для начала серьезного политического процесса» полностью раскрыть свою ядерную и ракетную программу.
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