Источник: международные конфликты и торговля будут темами переговоров Меркель и Трампа 

БЕРЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. Конфликты в Сирии, на Украине, ситуация на Корейском полуострове, будущее ядерной сделки с Ираном, а также торговые проблемы в отношениях ЕС и США будут находиться в центре внимания переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, которые состоятся в пятницу в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг журналистам источник в правительстве ФРГ.
"Трансатлантическая торговля и конфликты международного масштаба, в Сирии, на Украине, в Донбассе, проблема КНДР, Иран будут находиться на повестке дня", — отметили в кабмине. Кроме того, будет обсуждаться сотрудничество по линии НАТО.
В Берлине подчеркнули, что речь идет о рабочем визите, который продлится всего несколько часов. Меркель намерена скоординировать на встрече с Трампом действия по «конкретным политическим темам».