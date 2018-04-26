Источник: международные конфликты и торговля будут темами переговоров Меркель и Трампа

БЕРЛИН, 26 апреля. / ТАСС /. Конфликты в Сирии , на Украине , ситуация на Корейском полуострове, будущее ядерной сделки с Ираном , а также торговые проблемы в отношениях ЕС США будут находиться в центре внимания переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа , которые состоятся в пятницу в Вашингтоне. Об этом сообщил в четверг журналистам источник в правительстве ФРГ.

"Трансатлантическая торговля и конфликты международного масштаба, в Сирии, на Украине, в Донбассе, проблема КНДР , Иран будут находиться на повестке дня", — отметили в кабмине. Кроме того, будет обсуждаться сотрудничество по линии НАТО

В Берлине подчеркнули, что речь идет о рабочем визите, который продлится всего несколько часов. Меркель намерена скоординировать на встрече с Трампом действия по «конкретным политическим темам».