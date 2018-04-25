Источник назвал дату последнего заседания кабмина в нынешнем составе

"Заседание правительства 26 апреля станет последним для нынешнего состава даже с учетом того, что 3 мая, четверг, день, когда традиционно проводятся заседания правительства, является рабочим днем", — заявил источник.

По данным агентства, до инаугурации президента России 7 мая больше заседаний правительства не будет.

Как отмечается, данную информацию подтвердили представители двух министерств.