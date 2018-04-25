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Источник назвал дату последнего заседания кабмина в нынешнем составе
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Источник назвал дату последнего заседания кабмина в нынешнем составе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 26 апреля, проведет последнее заседание кабинета министров в нынешнем составе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники.
"Заседание правительства 26 апреля станет последним для нынешнего состава даже с учетом того, что 3 мая, четверг, день, когда традиционно проводятся заседания правительства, является рабочим днем", — заявил источник.
По данным агентства, до инаугурации президента России 7 мая больше заседаний правительства не будет.
Как отмечается, данную информацию подтвердили представители двух министерств.
Ранее победивший на выборах президента России Владимир Путин сообщил, что изменения в структуре правительства произойдут после инаугурации.
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