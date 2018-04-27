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Кадыров сообщил о работе Telegram в Чечне
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Кадыров сообщил о работе Telegram в Чечне 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram (мессенджер заблокирован по требованию Роскомнадзора) сообщил, что мессенджер продолжает работать на территории республики.
«В Чечне, кстати, Telegram работает, у меня только с перебоями бывает», — написал он в Telegram, пошутив в связи с этим, что в республике «какая-то особая зона».
Кадыров написал пост в связи с тем, что в мессенджере зарегистрировал канал глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. «Для донесения позиции России и ее верховного главнокомандующего все площадки нужны», — отметил Кадыров.
В четверг вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, комментируя сообщения об убытках компаний из-за блокировки Telegram, также заявил, что у него мессенджер продолжает работать.
Перед этим разработчик софта Flexbby заявил, что продолжение нынешних методов борьбы с мессенджером Telegram в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.
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