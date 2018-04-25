В России может появиться закон о региональных границах

Земельные споры между регионами причиняют немало неудобств гражданам, проживающим на пограничных территориях. Не легче и местной власти — ведь каждый населённый пункт или просто гектар земли — это налоговые сборы в региональную казну или, напротив, вычеты из неё. Тем не менее в России до сих пор нет отлаженного механизма урегулирования таких споров. Рабочая группа, созданная в Совете Федерации , намерена исправить ситуацию и подготовить необходимые поправки в законодательство. Новый механизм разрешения территориальных споров будет опробован в Сибирском федеральном округе уже в следующем году.

На спорных территориях

Палата регионов озаботилась проблемой региональных споров не случайно. Ведь согласно Конституции, именно Совет Федерации утверждает соглашения между регионами о границах. Об этом напомнил руководитель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов

«Границы между субъектами могут быть изменены по взаимному согласию. Такое изменение границ утверждается Советом Федерации и является конституционным полномочием нашей палаты».

Проживающие на спорных территориях также сталкиваются со сложностями при оформлении региональных льгот, например адресной социальной помощи, детских пособий, налоговых вычетов и так далее.

В феврале 2007 года Совет Федерации одобрил передачу Еврейской автономной области села Заречное, ранее входившего в состав Амурской области . В 40-х годах из-за ошибки картографов Заречное попало в подчинение соседей. Однако транспортное обеспечение осуществляло автохозяйство Биробиджана из Еврейской автономной области. В результате пенсионеры Заречного несколько лет оставались без региональных льгот на проезд на общественном транспорте.

«Проживающие на спорных территориях также сталкиваются со сложностями при оформлении региональных льгот, например адресной социальной помощи, детских пособий, налоговых вычетов и так далее», — отметили в Законодательном собрании Красноярского края.

Ещё больше проблем возникает с регистрацией недвижимости и земли. Например, в поселке Хиндичет, который расположен на границе Иркутской области и Красноярского края, жители имеют регистрацию в Иркутской области, а их дома стоят на кадастровом учёте в соседнем регионе.

Росреестр предлагает переходить от частного к общему

В стремлении доказать принадлежность спорных территорий региональные власти иногда прибегают к самым неожиданным способам. Например, в вышеуказанном споре между Иркутской областью и Красноярским краем в качестве доказательства был представлен план землепользования сельскохозяйственной артели «Трудовой крестьянин» 1896 года. «Для разрешения спорных вопросов вокруг границ субъектов Федерации необходима правовая основа и, главное, чёткий механизм», — отмечает Андрей Кутепов. Однако прежде чем приступать к законодательным изменениям, по мнению сенатора, необходимо разработать единый перечень документов, которые должны представить регионы в доказательство владения спорной территорией. Сейчас такого перечня не существует.

Для разрешения спорных вопросов вокруг границ субъектов Федерации необходима правовая основа и, главное, чёткий механизм.

Новый свод правил определения границ между субъектами должен быть разработан в Правительстве. Эта работа поручена Росреестру и Минэкономразвития . Пока нельзя сказать, чтобы ведомства очень усердствовали в этой работе. Запрос Совета Федерации был направлен в начале апреля, а к концу месяца свои соображения по поводу границ представили только Росреестр и Федеральная служба кадастра.

Если сформулировать позицию ведомства кратко, то там предлагают принцип «от частного к общему». По мнению заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Вячеслава Спиренкова, установление границ субъектов необходимо проводить в определённой последовательности. «Сначала установить границы населённых пунктов. Делать это следует не на основе земельных карт, а опираясь на современные документы территориального планирования, к которым относятся генпланы населённых пунктов. Затем необходимо установить границы муниципальных образований. Так мы сможем выйти на согласование пограничных линий между регионами», — констатировал он. Однако пока Росреестр демонстрирует весьма скромные темпы выполнения этой задачи и не спешит вносить в электронную карту даже те межрегиональные границы, по которым споров нет. На 1 июля 2017 года внесено только семь процентов границ между субъектами Федерации.

Устанавливать границы начнут с Сибири

Пилотным регионом, в котором будет опробован новый механизм урегулирования пограничных споров между регионами, станет Сибирский федеральный округ. Прежде всего там предстоит внести в Единый государственный реестр все границы субъектов. Представленный Росреестром план картографических работ, кажется, предусматривает всё до мельчайших деталей. Однако, по мнению чиновников, в спорных случаях без согласительной комиссии из представителей двух регионов всё равно не обойтись.

Граница устанавливается с помощью геодезических точек привязки к местности, после этого осуществляется создание демаркационной карты и подписываются итоговые документы.

При этом в работе таких комиссий предлагается использовать международный опыт решения межгосударственных пограничных споров.

«Граница устанавливается с помощью геодезических точек привязки к местности, после этого осуществляется создание демаркационной карты и подписываются итоговые документы», — разъяснил своё видение процедуры Вячеслав Спиренков.

Если опыт Сибири окажется удачным, можно будет вносить изменения и в законодательство. Они коснутся закона о кадастре, закона об описании границ объектов землеустройства, закона о регистрации объектов недвижимости, закона о местном самоуправлении. Возможно, потребуется написание отдельного закона о границах субъектов Федерации. Однако этот вопрос пока ещё окончательно не решён.