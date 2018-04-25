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Война в Сирии обернётся «пирровой победой»
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Война в Сирии обернётся «пирровой победой» 

News.ru 1 час назад
Попытки разрешить напряжённость в Сирии военным путём окончится «пирровой победой», предупредил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
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