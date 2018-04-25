МИД обратился к россиянам

Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России предупредил россиян о новой волне демонстраций в Ереване и порекомендовал избегать центра армянской столицы. Об этом говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
«Армения — новая волна демонстраций в Ереване, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении.
#Армения — новая волна демонстраций в г. Ереван, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы pic.twitter.com/PEwFW2aPSd— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) April 25, 2018