Москва отреагировала на волнения в Армении

Москва надеется, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят готовность к диалогу, заявили в среду в МИД РФ , оценивая текущую ситуацию в этой стране.

"Продолжаем внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении, с которой нас связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия", — говорится в комментарии МИД России.

"Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу. Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.