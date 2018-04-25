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Москва отреагировала на волнения в Армении
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Москва отреагировала на волнения в Армении 

РИА Новости 1 час назад
Москва надеется, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят готовность к диалогу, заявили в среду в МИД РФ, оценивая текущую ситуацию в этой стране.
"Продолжаем внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении, с которой нас связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия", — говорится в комментарии МИД России.
"Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу. Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
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