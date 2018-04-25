Трамп может посетить Лондон в июле 

Президент США Дональд Трамп может посетить Великобританию в июле, об этом сообщает 25 апреля британский телеканал SkyNews со ссылкой на свои источники.
По сведениям телеканала, в ближайшие несколько дней может последовать официальное объявление об этом визите.
Если такое действительно произойдет, это станет первой поездкой Трампа в качестве президента США в Лондон.
Ранее предполагалось, что Трамп посетит Лондон в феврале, чтобы присутствовать на открытии нового американского посольства. Однако он заявил, что не намерен этого делать, потому что "администрация Барака Обамы продала за бесценок прекрасное здание посольства в замечательном месте только для того, чтобы выстроить новое стоимостью 1,2 миллиарда долларов на окраине Лондона".