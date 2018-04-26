Рябков обсудил с замгенсека ООН перспективы сохранения соглашения по Ирану

Особое внимание Рябков и замгенсека ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу уделили таким факторам, как создание глобальной системы ПРО, соблюдение обязательств по ДРСМД, выполнение ДСНВ.

"Обстоятельно рассмотрены перспективы продолжения процесса ядерного разоружения, вопросы укрепления режима ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, а также представленного на Конференции по разоружению в Женеве российского проекта международной Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Затрагивалась ситуация вокруг ДВЗЯИ, в том числе перспективы его вступления в силу", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Детально обсуждены профильные вопросы региональной безопасности, включая реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и перспективы его сохранения, сирийское «химическое» досье, ядерную проблему Корейского полуострова", — сообщил МИД.

Германией и Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.