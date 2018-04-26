Почти 40% россиян поддерживают нынешнюю политику России в Сирии

Сейчас событиями в Сирии интересуются, по данным ВЦИОМ, 88% россиян, в том числе, 39% сообщили, что регулярно следят за происходящим в САР.

"Существенно выросло число тех, кто считает, что обстановка в Сирии заметно ухудшается: если в феврале этого года так думали только 17%, то в апреле уже 43%. По оценкам четверти россиян (26%), ситуация нормализуется, 19% считают, что она не становится ни лучше, ни хуже", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают, что «нынешнюю политику России в сирийском конфликте поддерживает 39% россиян», что на 5% больше, чем в ходе февральского опроса. По мнению 22% респондентов, РФ нужно действовать в Сирии более осторожно. Немного выросло число сторонников более активных действий (с 14% в феврале до 17% в апреле) и чуть снизилась доля тех, кто считает, что нужно совсем отказаться от участия России в конфликте (с 11% до 9%).

"Практически одинаковое число россиян дает положительные (33%) и отрицательные (30%) оценки последствий участия нашей страны в событиях в Сирии. Среди отрицательных отмечают угрозу нападения на Россию, даже начало третьей мировой войны (9%), среди положительных чаще говорят, что ситуация в регионе нормализуется (11%), что Россия усилит свое влияние на мировой арене (7%)", — отмечено в материалах опроса.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов полагает, что «интерес к событиям в Сирии обусловлен неравнодушием большинства россиян к судьбе этой страны, ставшей, по их мнению, ареной опосредованного давления на Россию».

"В ситуации тотального прессинга со стороны Запада важно, считают россияне, стоять на своем, поддерживать официальные власти Сирии — несмотря на неоднозначные и труднопрогнозируемые последствия. При этом следует обратить внимание на «особое мнение» респондентов моложе 25 лет, в среде которых позиция неучастия в конфликте не такая уж редкость", — указал он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США , Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14-15 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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