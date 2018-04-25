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Сами Насери назвал санкции против Р преувеличенными
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Актер Сами Насери назвал санкции против России преувеличенными 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Французский актер, звезда франшизы "Такси" Сами Насери считает, что санкции в отношении России "слишком преувеличены" и надеется, что чемпионат мира по футболу 2018 года откроет болельщикам-европейцам глаза на Россию.
"Я не занимаюсь политикой, но все же считаю, что санкции в отношении России слишком преувеличены", — сказал актер в интервью РИА Новости.
Насери отметил, что он в России живет уже 10 месяцев, был в Крыму и говорит всем своим друзьям, что везде "совершенно безопасно".
"Я буду представлять на чемпионате мира старейшую марку советских часов "Ракета", они были у Гагарина во время полета. Надеюсь, что чемпиона мира откроет европейцам-болельщикам глаза на Россию", — добавил актер.
Насери — член жюри конкурса короткого метра Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который проходит в столице с 19 по 26 апреля.
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