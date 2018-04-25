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СНБО Украины рассмотрит проект о закрытии вод страны для российских судов
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СНБО Украины рассмотрит проект о закрытии вод страны для российских судов 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Кабмин Украины решил вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предложение о запрете перевозок российскими судами во внутренних украинских водах, сообщает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Накануне в министерстве инфраструктуры Украины предложили закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды Украины.
"Принято распоряжение кабмина о внесении на рассмотрение СНБО предложения относительно полного прекращения транзита и перевозок территорией Украины судами под флагом РФ или судовладельцев, зарегистрированных на территории государства-агрессора", — написал Омелян в Facebook в среду по итогам заседания правительства.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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