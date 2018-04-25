ФРГ: без участия России не будет политического решения кризиса в САР 

Политическое решение сирийского кризиса невозможно без участия России. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Райнер Бройль, передаёт ТАСС.
«Я убеждён, что мы нуждаемся в политическом процессе, в политическом решении и его не будет без привлечения России», — сказал он. Бройль также отметил важность Совбеза ООН как органа, который может способствовать миру в Сирии.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что Россия необходима для участия и продвижения диалога по Сирии, поскольку без Москвы политическое решение найти невозможно. Он добавил, что «наша роль в отношениях с Россией заключается в том, чтобы стать теми, кто открывает окно для диалога».