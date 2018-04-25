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Источник: глава МИД Кипра посетит Москву 27 апреля
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Источник: глава МИД Кипра посетит Москву 27 апреля 

ТАСС 1 час назад
НИКОСИЯ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис посетит 27 апреля Москву с официальным визитом.
Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в кипрском дипломатическом ведомстве.
Как отметил собеседник агентства, Христодулидис проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, отношения РФ и Евросоюза, ситуацию в Сирии. Также кипрская сторона представит текущую ситуацию в переговорном процессе по кипрскому урегулированию», — рассказал источник.
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