Захарова ответила на слухи о попытках обойти вето России в СБ ООН 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ утечки о том, что западные дипломаты будто бы обсуждают возможность обойти вето России в Совете Безопасности ООН по сирийской повестке.
"Хочу напомнить, что право вето придумали именно США, — заявила Мария Захарова «РГ». — И, надо сказать, механизм оказался полезным. Так, в начале 2000-х удалось предотвратить легитимизацию американского вторжения в Ирак. Хотя агрессию Вашингтона тогда не удалось остановить, но Совет Безопасности ООН не стал оправдывать это незаконное решение".
По данным газеты The Guardian, США, Великобритания, Франция обсуждают возможные пути принятия резолюции, санкционирующей ответ на предполагаемое применение химоружия в Сирии, в обход Совета Безопасности ООН, где Россия, входящая в пятерку его постоянных членов, вправе наложить свое вето на проект западных делегаций (как, впрочем, и представители Вашингтона, Лондона и Парижа могут блокировать российские инициативы). Для этого обсуждение документа предлагается перенести на площадку Генассамблеи ООН, если на то будет согласие девяти членов Собвеза. Однако эксперты «РГ» говорят о том, что Устав ООН все равно не позволит принять какие-либо конкретные меры от имени всего мирового сообщества вне Совбеза.