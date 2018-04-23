Путин: удар по Сирии является нарушением международного права 

В ходе телефонного разговора глава государства обсудил с действующим президентом Франции ситуацию в Сирии. В частности, речь шла о серии ракетно-бомбовых ударов западных стран по региону, передает пресс-служба администрации президента.
«С российской стороны подчёркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии», — говорится в сообщении.
Президент России предложил своему коллеге продолжить совместные усилия российских и французских представителей с целью возобновления мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учётом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США, Франция, Великобритания и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома террористической организации « Исламское государство (*запрещены в РФ) ».
Фото: kremlin.ru