Умаханов: народ Сирии нуждается в моральной и общественной поддержке

Россия и некоторые другие страны помогли сирийскому правительству достичь военных успехов в борьбе с терроризмом, однако позиция США и их союзников ставит под угрозу территориальную целостность арабской республики, считают участники «круглого стола», посвященного теме общественно-политической поддержке сирийского народа. Мероприятие состоялось в Дипломатической академии МИД России по инициативе Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки (РКССАА) и Общества российско-сирийской дружбы и культурных связей.

Как отметил президент РКССАА, вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов , «в этот важный исторический момент, в котором стали обозначаться контуры мирного урегулирования, по вине ряда западных стран, прежде всего США возникла новая угроза независимости и территориальной целостности Сирии ». Из Вашингтона идут противоречивые сигналы в отношении их планов, но налицо существенное военное присутствие США на сирийской территории. «Параллельно в последние дни стало известно, что вынашивается другой антисирийский замысел — размещения взамен или одновременно с американскими также вооруженных подразделений некоторых арабских государств, которые не отказались от попыток вмешательства во внутренние дела Сирии», — цитирует сенатора пресс-служба СФ. «На словах заявляется борьба с терроризмом, на деле происходит циничная поддержка террористов всех мастей», — подчеркнул он.

"Все это свидетельствует о том, что братский народ Сирии нуждается сегодня в политической, моральной, гуманитарной поддержке, в том числе по линии общественных организаций. Необходимо усиление общественной поддержки сирийского народа, на плечи которого ложится основное бремя борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", — считает Ильяс Умаханов.

По итогам «круглого стола» принят проект декларации в поддержку Сирии. «Мы заявляем, что создаем международную общественную независимую площадку солидарности для консолидации всех тех, кто проявляет интерес и чувствует необходимость внести свой вклад в окончательное прекращение разрушительных процессов на Ближнем Востоке, инициированных США и их союзниками», — отмечается в документе.