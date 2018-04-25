Политику Трампа в Сирии не одобряет каждый второй американец

Политику Дональда Трампа Сирии не одобряют 46% опрошенных американцев, передает РИА Новости результаты исследования Квиннипэкского университета (Коннектикут). Поддержали президента лишь 44 процента респондентов. Вдобавок, более половины опрошенных (55%) сочли, что Трамп делает мир «менее безопасным». И лишь 37% считают, что действия американского президента укрепляют мир во всем мире. "Трамп остается все таким же непопулярным, как и всегда, когда участники голосования в целом оценивают то, как он выполняет свою работу", — так прокомментировал полученные цифры представитель университета Питер Браун