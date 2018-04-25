Ещё
Посол Беларуси в Великобритании назван «Дипломатом года»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Беларуси в Великобритании назван «Дипломатом года» 

Мир24 22 минуты назад
«Дипломатом года» от региона Евразия в Великобритании стал посол Беларуси Сергей Алейник, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на МИД республики.
«В Лондоне состоялась десятая церемония награждения «Дипломат года», организуемая лондонским журналом «Дипломат» и дипломатическим корпусом в британской столице. Награды «Дипломат года» от региона Евразии был удостоен посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник», — сообщили в ведомстве.
Выбор лучшего определялся путем голосования среди самих дипломатов. В церемонии награждения приняли участие главы дипломатических миссий и международных организаций, старшие дипломаты, политики и бизнесмены.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Путин: Ряд стран играют на руку террористам СМИ: Путин планирует увеличить расходы на образование и здравоохранение МИД России не исключил прекращения авиасообщения с США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру321
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»188
«Томагавки» прилетели в Москву90
Пока вы спали: Су-57 «провалились»136
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение