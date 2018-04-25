Посол Беларуси в Великобритании назван «Дипломатом года»

«Дипломатом года» от региона Евразия в Великобритании стал посол Беларуси Сергей Алейник, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на МИД республики.

«В Лондоне состоялась десятая церемония награждения «Дипломат года», организуемая лондонским журналом «Дипломат» и дипломатическим корпусом в британской столице. Награды «Дипломат года» от региона Евразии был удостоен посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник», — сообщили в ведомстве.

Выбор лучшего определялся путем голосования среди самих дипломатов. В церемонии награждения приняли участие главы дипломатических миссий и международных организаций, старшие дипломаты, политики и бизнесмены.

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