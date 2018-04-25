В Кремле следят за ситуацией в Армении, заявил Песков

В Кремле по-прежнему продолжают следить за ситуацией в Армении и надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу в ближайшее время, заявил в среду журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

В среду должны были состояться переговоры и.о. премьера Армении Карена Карапетяна и лидера акции протеста Никола Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции. Сторонники оппозиции собрались на площади в центре Еревана , после чего устроили несанкционированный марш по центру столицы. Пашинян заявил, что митинг будет идти "и сегодня, и завтра" — пока требования оппозиции не будут выполнены.

"Мне сейчас нечего добавить к сказанному. По-прежнему мы считаем, что это внутреннее дело, и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию", — сказал Песков.

Во вторник пресс-секретарь президента отмечал, что в Кремле надеются на сохранение внутриполитической стабильности в Армении и консенсус всех сил, представляющих армянский народ, а также на то, что в обозримой перспективе станет понятна конфигурация политических сил в этой стране.