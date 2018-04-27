Министры обороны Израиля и США обсудили попытки Ирана закрепиться в Сирии

В опубликованном накануне интервью Либерман грозил ответить на иранскую агрессию ударом по Тегерану и обещал, не считаясь с ценой, уничтожать в Сирии военные объекты Ирана, которые будут представлять опасность для еврейского государства.

"Либерман встретился вчера вечером, 26 апреля, с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и с председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом . Темой встречи стали последние события на Ближнем Востоке и, в частности, попытки Ирана закрепиться в Сирии", — сообщила пресс-служба Либермана.

Региональную экспансию Ирана вкупе с его ядерными амбициями министр назвал самой большой угрозой стабильности на Ближнем Востоке.

Йемене, "Самая большая угроза стабильности на Ближнем Востоке, и не только — это попытка Ирана разжечь пожар в Ираке Ливане , Сирии и, конечно, ядерные амбиции режима аятолл. Надеюсь, что мы воплотим результаты сегодняшней встречи в реальные действия", — сказал он.

Либерман также поблагодарил США за признание Иерусалима столицей Израиля и предстоящий перенос туда своего посольства из Тель-Авива.

"Мы высоко ценим решение президента Трампа о переводе американского посольства в Иерусалим", — сказал он.

Практически весь остальной мир продолжает считать статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.

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