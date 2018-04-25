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Израиль пригрозил уничтожить российские С-300
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Израиль пригрозил уничтожить российские С-300 

Авторадио 1 час назад
Израиль обещает уничтожать зенитно-ракетные комплексы С-300, поставки которых официальному Дамаску вскоре могут начать российские военные. Условие, при котором сирийские ЗРК будут уничтожены, такое: огонь по поставленным Россией комплексам будет открыт, если они будут действовать против Военно-воздушных сил Израиля, — заявил министр обороны этой страны. Он пояснил, что официальный Тель-Авив «не вмешивается во внутренние дела Сирии», а лишь обеспокоен собственной безопасностью. О том, что Москва уже в ближайшее время может начать поставлять в Сирию С-300, накануне сообщила газета «Коммерсант». Решение якобы уже принято. В Кремле это комментировать отказались, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что окончательно вопрос о поставках вооружение не урегулирован. Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. Последний из них состоялся 9 апреля.
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