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Путин призвал пресекать попытки фальсификации истории
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Путин призвал защитить правду о героях войны 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал граждан противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства к участникам и гостям Международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне». Текст приветствия опубликован на сайте Кремля в среду, 25 апреля.
«Наш долг — защищать правду о героях, твердо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов. Уверен, священная память о победном мае 1945 года, о подвиге наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины, спасших мир от нацизма, всегда будет служить основой крепкого партнерства и добрососедства народов и государств Содружества [независимых государств]», — говорится в обращении Путина.
По словам президента, традиционные встречи, проходящие в преддверии Дня Победы, являются важным консолидирующим событием в жизни граждан государств — участников СНГ. «Объединяя известных общественных деятелей, ветеранов, представителей научных, экспертных кругов, творческих, молодежных организаций, они призваны выполнять высокую миссию — сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям, к героическим страницам общей истории наших народов, одной из которых по праву является движение партизан и подпольщиков, мужественно сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Путин.
В этом году праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы 9 мая запустят с 33 столичных площадок, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.
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