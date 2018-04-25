Ещё
Чижов назвал главную ошибку ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чижов возмутился отсутствием Дамаска на конференции помощи Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз совершил ошибку, не пригласив Дамаск на конференцию доноров помощи Сирии под эгидой ЕС и ООН, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов, прибыв на международную донорскую конференцию по Сирии в Брюссель, заявил, что решение не приглашать Дамаск на мероприятие является неправильным, так как «если говорим о необходимости оказать помощь Сирии и ее народу в восстановлении страны, надо видеть тех, кто представляет этот народ», передает ТАСС.
В свою очередь дипломатический источник в Брюсселе предположил, что конференция по Сирии, проводимая под эгидой ООН в административной столице ЕС, вновь не сможет собрать больше половины от заявленных ее участниками взносов, передает РИА «Новости».
Так, организаторы «Брюссель-2» рассчитывают собрать около 8 млрд долларов США, однако «даже если эта сумма будет заявлена, это не значит, что она поступит на счета ООН», сказал источник.
Например, участники первой брюссельской конференции по Сирии 2017 года собирались предоставить 7,5 млрд долларов, «а реально поступила лишь половина».
Собираемые средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи 6,1 млн человек на территории Сирии и более 5 млн сирийских беженцев, находящихся в соседних странах.
Владимир Чижов также прокомментировал ситуацию со сбором средств, заявив, что значительная часть от собранной на гуманитарную помощь суммы уходит соседним странам, которые приняли беженцев, в частности Иордании и Ливану.
На конференцию по Сирии, проходящей в Брюсселе 24-2 апреля, приглашены 85 государств и международных организаций.
Ранее сообщалось, что США начали законодательно оформлять запрет восстановления Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россияне упустили свой исторический шанс, поддавшись топорной пропаганде Российское посольство пошутило над министром обороны Британии Пушков резко ответил на угрозы генсека Совета Европы
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»92
Россияне упустили свой исторический шанс420
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
Садальский раскрыл тайну Галкина21
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы34
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение