Весельницкая нашла объяснение взлому своей почты

Весельницкая связала взлом своей почты с планами дать показания на Браудера

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, сообщили о встрече Весельницкой со следователями сената США во время их встречи по делу о вменяемом России вмешательстве в американские выборы. Встреча, по данным агентства, прошла недавно в одном из отелей Берлина. Собеседник агентства сообщил, что трехчасовая беседа следователей с российским юристом в основном касалась досье на президента США Дональда Трампа , подготовленного возглавляемой Гленном Симпсоном компанией Fusion GPS по заказу его политических противников.

Также по данным агентства, накануне этой встречи почтовые адреса Весельницкой были взломаны. Весельницкая, в свою очередь, подтвердила РИА Новости , что встреча состоялась, а также подтвердила факт взлома ее почты.

Атака из-за показаний

В июле 2017 года американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встречался с Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон , которая также претендовала на пост президента США. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Сама адвокат говорила позже, что готова дать в сенате США показания по встрече с Трампом-младшим, если ей обеспечат безопасность. Она также заявляла, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства " и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.

В прошедшую субботу Весельницкая подтвердила РИА Новости факт встречи со следователями сената США. По ее словам, встречу в Берлине предложила американская сторона, так как они не могли обещать ей безопасность на территории США. По ее словам, состоявшийся разговор со следователями сената США был связан с прошедшей в июне 2016 года ее встречей с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Она рассказала, что встреча касалась необходимости помочь ей дать показания в конгрессе США "про финансовые преступления группы Браудера и историю ( Сергея ) Магнитского". Также в ходе показаний Весельницкая сообщила следователям "о связях компании Браудера с сотрудниками госдепартамента США , которые также были напрямую связаны в контактах с автором непроверенного досье на Трампа, ставшего основанием для наружного наблюдения за членами команды Трампа во время избирательной кампании и основным политическим аргументом для обвинений России в сговоре с Трампом"

Весельницкая ранее выступала в Тверском суде Москвы как свидетель обвинения по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудер инициировал уголовное преследование ее клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва . Весельницкая пришла в суд по просьбе прокуроров.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

По мнению Весельницкой, хакерская атака на ее почту связана с готовностью адвоката дать показания в сенате США о финансовых махинациях Браудера и других лиц.

"Факт хакерского взлома путем массированного фишинга имел место в феврале этого года. Хакерской атаке были подвергнуты три почтовых сервера, причем один из них мне не принадлежал и использовался многие годы назад. Именно этот сервер остался под контролем этих злоумышленников, поскольку восстановить доступ к нему не представилось возможным. Это произошло практически сразу же после того, как я получила приглашение из комитета по разведке на закрытое интервью. Тогда я не соотнесла это событие в причинно-следственную последовательность ", — заявила Весельницкая РИА Новости.

"Конечно… и не только по махинациям Браудера, по махинациям людей, которые претворяли в жизнь проект Браудера, и они же стояли и за формированием и опубликованием досье на Трампа от имени Кристофера Стила", — добавила Весельницкая, отвечая на вопрос, связывает ли она этот взлом почты с готовностью дать показания в сенате США по финансовым махинациям Браудера.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии США и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

"Если хотя бы один процент информации о противоправных связях кого-либо из окружения Трампа с российскими должностными лицами был бы правдой, то это досье было бы опубликовано в период избирательной кампании, а все сотрудники разведуправления и ФБР США должны были быть уволенными за профнепригодность. Но те, кто подкинул этот симбиоз (досье Стила — ред.) из пошлых фантазий, знали и знают, что это ложь, оно нужно было для получения наружного наблюдения одним штабом одного кандидата за другим. А потом, после выборов — для криминализации итогов выборов и продолжения нарастания конфликта с Россией" — к такому выводу пришла российский адвокат по результатам изучения данных.

Проект Госдепа

Весельницкая назвала Браудера "проектом госдепартамента США" и объяснила, почему ее считают в США "агентом Кремля".

"Браудер — только лишь проект госдепартамента США, он сам из себя ничего не представляет, является говорящей головой, никуда дальше заученного текста выйти за рамки не в состоянии. И подтверждением этому являются два допроса, которые мы провели в рамках дела (компании Prevezon — ред.) в США, где он свыше 250 раз ответил самым распространенным образом: "Я не помню, я не знаю, это не я". Человек, который не владеет темой на таком молекулярном уровне, на котором разобрали дело мы, но ему открыты двери всех кабинетов конгресса и общественных организаций, где он повторяет одну и ту же ложь. И конечно, наша готовность представить реальные факты по делу Браудера в США, явилась таким бикфордовым шнуром для того, чтобы нас демонизировать. Меня назвали "агентом Кремля", "шпионом правительства РФ", а все мои встречи и моя деятельность названы шпионскими", — сказала Весельницкая.

По словам Весельницкой, в отношении Рината Ахметшина , который работал над делом компании Prevezon, "пошло все то же самое". "Припомнили ему срочную службу в советской армии, когда он юношей служил в каких-то войсках, но его возвели в ранг офицера контрразведки", — считает Весельницкая.

"В отношении Глена Симпсона сделали совсем жесткий ход конем — просто подложили ему досье Стила, предложили денежное вознаграждение для того, чтобы он от своего имени его представил. Теперь все США и, самое печальное, народ… оказались одураченными собственным государством, и сегодня кого-то убедить в том, что это не так, крайне сложно, потому что это чисто психологическая зазомбированная идиома в головах у общественности", — считает Весельницкая.

Весельницкая пояснила, что допросы Браудера прошли в рамках дела компании Prevezon, по которому между компанией и властями США в мае прошлого года было достигнуто мировое соглашение. Как следовало из судебных материалов, это соглашение предполагало, что в обмен на платеж снимался арест с арестованного имущества компании по делу 2013 года. Тогда США обвинили компанию Дениса Кацыва в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходили в Южном окружном суде Нью-Йорка , и обвинение настаивало на том, что первоисточником информации, позволившим завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". В итоге в мае 2017 года правительство США полностью сняло все претензии к компании Prevezon, отказалось от иска и подтвердило, что никто из ответчиков не имеет отношения к истории с Магнитским. По словам Весельницкой, в обмен на отказ от этих обвинений Prevezon заплатил 6 миллионов долларов в качестве общих расходов, не являющихся санкциями (судебные документы из дела №№ 716, 762, 763).

Обращение в телекомпанию

Весельницкая рассказала, что направила обращение в телекомпанию NBC News, чей сотрудник, по ее мнению, может быть замешан в хакерской атаке или, по меньшей мере, общается с заказчиками взлома ее почты.

"Я написала официальное обращение в телекомпанию NBC, поставив их в известность, что их сотрудник принимает участие в хакерском взломе или, как минимум, знает людей, которые это осуществили, и потребовала от них принять меры, чтобы выяснить, как телекомпания NBC вообще к этому причастна, принимали ли они в этом участие, финансировали ли они, заказывали ли они, знают ли они этих людей", — сказала Весельницкая, уточнив, что этого сотрудника зовут Ричард Энгл.

Она объяснила, что 17 апреля этого года после дачи Весельницкой показаний комитету сената США к ней в Москву приехал тележурналист Ричард Энгл из телекомпании NBC News "и под запись на видеокамеру выложил письма, якобы полученные из той самой взломанной переписки". При этом, по словам Весельницкой, поводом для его приезда стала необходимость подсъемки отснятого в Женеве 22 марта интервью с ней же.

"Я его тоже поставила в известность, что в отношении меня произошло хакерское преступление, объяснила, как это было, высказала предположение, кто был в этом заинтересован, и потребовала, чтобы он сообщила мне источник информации. Он отказался, прикрывшись первой поправкой конституции, я ему сказала, что в данном случае при совершении преступления первая поправка не будет работать ни в РФ, ни по законам штата Нью-Йорк, поэтому в любом случае тебе надо указывать источник информации. На этом наша "любезная" беседа закончилась, и я написала на следующий же день в телекомпанию NBC News, чтобы они разобрались с этой ситуацией", — сказала Весельницкая.

По ее словам, прошла неделя и ответа от них не было, кроме разговора по телефону с русским редактором компании. По словам Весельницкой, ее уведомили, что в компании письмо получили и изучили.

"Они уверяют, что они готовы рассказать об источнике информации и что у Ричарда Энгла ничего, кроме этих нескольких бумажек, нет. Это, кстати говоря, противоречит словам Ричарда Энгла, его сотрудников, которые и во время, и после того, как закончилось интервью, неоднократно говорили, что у них не только моя почта есть, но и людей, с которым я находилась в переписке", — пояснила Весельницкая. При этом часть показанной ей переписки, по ее словам, ей не принадлежит.

Она указала, что переписка "клиентская и частного характера", но даже те документы, которые показал ей Энгл, "никоим образом не указывают на мою причастность к участию в предвыборной кампании, сбору информации на (Хиллари) Клинтон". "Это месть за то, что слишком много знаю, и психологическая атака", — заключила Весельницкая.