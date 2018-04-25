Сенатор напомнил странам G7, кто выгнал ИГ из Сирии 

Страны «Большой семерки» назвали действия России в Сирии «дестабилизирующими». Представители стран G7 также посчитали «неприемлемыми» действия России на Украине и в КНДР.
В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров напомнил странам G7 о роли России в освобождении Сирии от террористов (слушайте аудио).
«Я бы не стал всерьез воспринимать эти обвинения, потому что они абсолютно голословны и, честно говоря, не имеют никаких оснований. Пусть сначала представители «Большой семерки» спросят мнение сирийского народа и ее президента, приемлемы действия России или нет. Потому что если бы не Россия, в Сирии давно бы уже сидели "игиловцы". Я бы посмотрел, где были представители «Большой семерки», когда Исламское государство (запрещенная на территории РФ террористическая организация — прим. НСН) распространилось на две страны: Ирак и Сирию. Именно благодаря вмешательству России, помощи, которая оказана законному правительству Сирии, нам удалось уничтожить ИГИЛ, и сейчас боремся с остатками террористических банд», — напомнил сенатор.
Как сообщает «Свободная пресса», ранее страны «Большой семерки» выступили за сохранении санкций против России и, в случае необходимости, их продление.