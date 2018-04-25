Сенатор напомнил странам G7, кто выгнал ИГ из Сирии

Страны «Большой семерки» назвали действия России Сирии «дестабилизирующими». Представители стран G7 также посчитали «неприемлемыми» действия России на Украине и в КНДР

«Я бы не стал всерьез воспринимать эти обвинения, потому что они абсолютно голословны и, честно говоря, не имеют никаких оснований. Пусть сначала представители «Большой семерки» спросят мнение сирийского народа и ее президента, приемлемы действия России или нет. Потому что если бы не Россия, в Сирии давно бы уже сидели "игиловцы" . Я бы посмотрел, где были представители «Большой семерки», когда Исламское государство (запрещенная на территории РФ террористическая организация — прим. НСН) распространилось на две страны: Ирак и Сирию. Именно благодаря вмешательству России, помощи, которая оказана законному правительству Сирии, нам удалось уничтожить ИГИЛ, и сейчас боремся с остатками террористических банд», — напомнил сенатор.

Как сообщает «Свободная пресса», ранее страны «Большой семерки» выступили за сохранении санкций против России и, в случае необходимости, их продление.