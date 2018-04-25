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Могерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса
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Могерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса 

ТАСС 13 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Евросоюз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на международную конференцию доноров для Сирии, организованную ЕС и ООН.
"ЕС не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Но мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования", — заявила она.
Могерини добавила, что Евросоюз уже выделил свыше €11 млрд помощи населению Сирию, а также беженцам. «ЕС уже выделил свыше €11 млрд помощи сирийцам — как в стране, так и за ее пределами. Сегодня гуманитарная поддержка — это необходимость, а не одна из возможностей», — заявила она.
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