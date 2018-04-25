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ЕС отказался помогать восстанавливать Сирию до политического урегулирования
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ЕС отказался помогать восстанавливать Сирию до политического урегулирования 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: ТВ Центр
Евросоюз не намерен помогать восстанавливать Сирию до того, как там начнется процесс политического урегулирования. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика во время выступления на Второй международной конференции стран-доноров для Сирии, которая проходит в Брюсселе под эгидой ЕС и ООН.
При этом Могерини подчеркнула, что «мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования».
Ранее Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес рассказала на конференции, что гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, помощь необходима более чем 13 миллионам человек, половина из них — дети. А замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что у ООН практически не осталось ресурсов для помощи Сирии, тогда как только в нынешнем году на данные цели потребуется 3,5 миллиарда долларов.
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