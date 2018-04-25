ЕС отказался помогать восстанавливать Сирию до политического урегулирования 

Евросоюз не намерен помогать восстанавливать Сирию до того, как там начнется процесс политического урегулирования. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика во время выступления на Второй международной конференции стран-доноров для Сирии, которая проходит в Брюсселе под эгидой ЕС и ООН.
При этом Могерини подчеркнула, что «мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования».
Ранее Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес рассказала на конференции, что гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, помощь необходима более чем 13 миллионам человек, половина из них — дети. А замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что у ООН практически не осталось ресурсов для помощи Сирии, тогда как только в нынешнем году на данные цели потребуется 3,5 миллиарда долларов.