ЕС отказался помогать восстанавливать Сирию до политического урегулирования

Евросоюз не намерен помогать восстанавливать Сирию до того, как там начнется процесс политического урегулирования. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика во время выступления на Второй международной конференции стран-доноров для Сирии, которая проходит в Брюсселе под эгидой ЕС и ООН

При этом Могерини подчеркнула, что «мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования».