ЕС обсудит с участниками конференции по Сирии мирное урегулирование

"Сегодня мы будем мобилизировать политическую поддержку для политического процесса (под эгидой — ред.) ООН — единственный контекст, в котором может быть найдено политическое решение для Сирии. Сегодня мы вместе со (спецпосланником ООН по Сирии — ред.) Стаффаном де Мистурой будем обсуждать это с министрами региона", — сказала она.

По ее словам, процесс урегулирования предполагает также создание условий для гуманитарного доступа.

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