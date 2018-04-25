ЕС обсудит с участниками конференции по Сирии мирное урегулирование 

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз в ходе конференции по Сирии в Брюсселе будет обсуждать с ее участниками обеспечение устойчивого перемирия в САР и процесс мирного урегулирования в стране, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам.
"Сегодня мы будем мобилизировать политическую поддержку для политического процесса (под эгидой — ред.) ООН — единственный контекст, в котором может быть найдено политическое решение для Сирии. Сегодня мы вместе со (спецпосланником ООН по Сирии — ред.) Стаффаном де Мистурой будем обсуждать это с министрами региона", — сказала она.
По ее словам, процесс урегулирования предполагает также создание условий для гуманитарного доступа.
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