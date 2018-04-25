Ещё
Могерини надеется на открытие пространства для диалога по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могерини надеется на открытие пространства для диалога по Сирии 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МОГЕРИНИ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ДИСКУССИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В БРЮССЕЛЕ ПОЗВОЛЯТ ОТКРЫТЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДИАЛОГА ПО СИРИИ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Пушков прокомментировал угрозы генсека Совета Европы в адрес России В Госдуме рассказали, когда утвердят предложенного Путиным премьера Эксперты ПАСЕ заподозрили Аграмунта в нарушении кодекса поведения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль сменит формат инаугурации262
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»27
Россияне упустили свой исторический шанс50
Россия прощает и платит114
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы20
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
01:09
Сирия получит от Германии миллиард евро
Ближний Восток В мире
03:44
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение