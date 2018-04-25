Президент США судился, чтобы доказать, что он не орангутан 

В ответ на то, что президент США Дональд Трамп назвал иск Национального комитета Демократической партии против него, России и Wikileaks «веселым», американская газета The Washington Post решила вспомнить предыдущие «веселые» иски связанные с Трампом. Одним из них был иск, поданный Трампом на комика Билла Маера после того, как тот вызвал Трампа доказать, что он не отродье орангутанга.
В феврале 2013 года Трамп подал иск на Маера на пять миллионов долларов. Ранее комик-миллионер Билл Маер заявил, что отдаст пять миллионов долларов на благотворительность, если Трамп сможет доказать, что он не является результатом интимной связи его матери с орангутангом, пишет CNN. Дональд Трамп в ответ предоставил Маеру свое свидетельство о рождении, в котором указан его отец Фред Трамп, который, отмечают американские СМИ, орангутангом не является. Маер не выполнил свое обещание перевести крупную сумму денег на благотворительность, и Трамп за это подал на него в суд.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно требовал от бывшего президента США Барака Обамы предоставить свое свидетельство о рождении, чтобы доказать американское гражданство.